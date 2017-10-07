Збірна Іспанії з футболу виборола місце на ЧС-2018

Стало відомим ім'я ще одного учасника Мундіалю-2018. За підсумками матчів 9-го туру в групах D, G і I європейської кваліфікації місце на ЧС-2018 отримала збірна Іспанії, повідомляє УНН.

Іспанці могли оформити путівку на ЧС-2018 вже 6 жовтня тільки за умови, що Італія втратить очки в паралельному матчі з Македонією. Але спочатку необхідно було переграти Албанію. Проблем з цим у підопічних Хулена Хулен Лопетегі не виникло.

Вже на 16-й хвилині рахунок і в матчі відкрив нападник Родріго, для якого це був лише другий матч за національну команду. Атаки іспанців слідували одна за одною, і на 23-й хвилині Іско додав до гольової передачі забитий м'яч потужним ударом під поперечину. Ще через три хвилини "Червона Фурія" оформила розгром: Тьяго Алькантара відгукнувся на навіс дебютанта збірної Альваро Одріосола, зробивши рахунок 3:0.

Іспанцям залишалося дочекатися звісток з Турина, і вони виявилися радісними: головний конкурент втратив два очка, і тепер Хулен Лопетегі може використовувати матч з Ізраїлем 9 жовтня для підготовки вже до фінального турніру в Росії.

Додамо, що в турнірній таблиці групи G Іспанія набрала 25 пунктів і на 5 очок перегнала Італію.