BBC почало правильно писати назву Києва, - МЗС

Британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву Києва після того, як Україна запустила онлайн-кампанію #CorrectUA з проханням до іноземних медіа коректно вживати назви українських міст.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

«Радий, що ВВС здається щось почуло про нашу кампанію #CorrectUA і пише назву нашої столиці правильно: #KyivNotKiev. Дякую!».

акож Павло Клімкін додав, що досі в іноземних ЗМІ є проблема з написанням латиницею української Одеси як «Odesa», а не «Odessa».

Glad to see that @BBC has probably heard something about our media campaign #CorrectUA and spells our capital name already correctly: #KyivNotKiev. Thank you! Some problems with #Odesa, though. Step by step =) https://t.co/vwEb4THngj pic.twitter.com/Pufr4NSJI1