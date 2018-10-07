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BBC почало правильно писати назву Києва, - МЗС

7 жовтня, 2018 - 22:25
Фото з відкритих джерел

Британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати назву Києва після того, як Україна запустила онлайн-кампанію #CorrectUA з проханням до іноземних медіа коректно вживати назви українських міст.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

«Радий, що ВВС здається щось почуло про нашу кампанію #CorrectUA і пише назву нашої столиці правильно: #KyivNotKiev. Дякую!».

акож Павло Клімкін додав, що досі в іноземних ЗМІ є проблема з написанням латиницею української Одеси як «Odesa», а не «Odessa».

Glad to see that @BBC has probably heard something about our media campaign #CorrectUA and spells our capital name already correctly: #KyivNotKiev. Thank you! Some problems with #Odesa, though. Step by step =) https://t.co/vwEb4THngj pic.twitter.com/Pufr4NSJI1

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 6, 2018

Джерело: День

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