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Бразилія обирає президента й парламент

7 жовтня, 2018 - 21:48
Фото Reuters

У першому турі виборів президента Бразилії фаворитом є праворадикал Жаір Болсонару, однак кандидат від Робітничої партії може перемогти його у другому турі.

Про це повідомляє DW.

У неділю, 7 жовтня, бразильці обирають нового президента, 513 депутатів парламенту і 53 членів сенату, а також губернаторів 26 штатів країни. Фаворитом у першому турі президентських виборів, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, вважають колишнього військового Жаіра Болсонару, відомого крайніми правими поглядами. Він може розраховувати приблизно на 35 % голосів виборців. Болсонару іноді називають бразильським "Дональдом Трампом".

Представник від Робітничої партії Фернандо Хаддад має понад 20% підтримки. За припущеннями аналітиків, він переможе Болсонару в другому турі. Хаддад став кандидатом у президенти від Робітничої партії після того, як її лідера, ув'язненого через корупцію екс-президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву відмовилися зареєструвати кандидатом у президенти на цих виборах. Окрім Болсонару та Хаддада шанси потрапити у другий тур мають ще троє з 13 кандидатів.

Вибори відбуваються на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на 7% протягом 2015-2016 років. Загальне становище країни ускладнює також міжнародний скандал із нафтовим гігантом Petrobras, який мав корупційні зв'язки з третиною міністрів Бразилії у період між 2014 і 2017 роками.

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії протягом 2003-2010 років. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до 12 років в'язниці, визнавши його винним у корупції та відмиванні грошей. Лула да Сілва, який відбуває покарання з квітня 2018 року, заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

На виборах голосують близько 147 мільйонів осіб. У разі, якщо переможця президентських виборів не визначать у першому турі, другий тур відбудеться 28 жовтня.

Раніше десятки тисяч бразильских жінок взяли участь у мітингах проти Жаїра Болсонару, який є одним з головних претендентів на посаду президента країни.

 
    
Джерело: Deutsche-Welle
          
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