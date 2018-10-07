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День в ООС: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

7 жовтня, 2018 - 19:26
Фото Reuters

Упродовж доби, від 7 ранку до 18 вечора, російські окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції українських військ, тричі - з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населених пунктів Новотошківське, Катеринівка та Широкине. Проти захисників Водяного окупанти застосували ствольну артилерію калібру 122 мм, міномети 120-мм калібру та озброєння бойової машини піхоти.

З озброєння БМП також стріляли по опорному пункту українських військ поблизу Кримського. Під Гнутовим працював ворожий снайпер.

Джерело: День

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