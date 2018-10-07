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Голова Інтерполу офіційно пішов у відставку

7 жовтня, 2018 - 23:05
Фото Reuters

Голова Інтерполу Мен Хунвей направив в генеральний секретаріат організації заяву про свою відставку, яка вступила в силу.

Про це йдеться в повідомленні міжнародної поліцейської організації, розміщеному на її сайті, передає УНН.

“У неділю генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні (Франція) отримав заяву про відставку Мен Хунвея з посади президента Інтерполу, яка вступила в силу негайно”, — повідомили в організації.

Виконуючим обов’язки глави Інтерполу стане представник Південної Кореї Кім Чен Янг. Новий президент організації буде обраний на форумі в Дубаї 18-21 листопада.

Президент Інтерполу Мен Хунвей попрямував в Китай в кінці вересня. За даними AFP, останній раз він виходив на зв’язок 8 днів назад. Прокуратурою міста Ліона, де розташована штаб-квартира Інтерполу, ініційоване розслідування в зв’язку зі зникненням голови цієї організації. Напередодні організація повідомила про те, що направила офіційний запит влади Китаю з метою уточнити інформацію про місцезнаходження її президента.

У Китаї підтвердили, що начальник Інтерполу Мен Хунвей знаходиться під слідством. Мен звинувачується у порушеннях законодавства країни.

Джерело: УНН

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