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Google створила додаток для обходу блокувань

7 жовтня, 2018 - 22:50
Фото Reuters

Jigsaw (раніше - Google Ideas) випустив додаток Intra, що дозволяє заходити на заблоковані державою сайти.

Про це пише CNET.

Додаток Intra створює зашифроване з'єднання між Android-смартфоном і DNS-серверами, приховуючи DNS-запити. Таким чином, провайдери не можуть визначити, на який сайт заходить користувач.

На думку розробників - представників інкубатора Jigsaw, ряд країн намагається приховати доступ користувачам до певної інформації, блокуючи ресурси або перенаправляючи їх на інші сторінки.

"Маніпуляції з DNS-запитами є однією з форм цензури в світі. Люди знаходяться в небезпеці, намагаючись дізнатися, що відбувається насправді", - вважає продакт-менеджер Jigsaw Джастін Хенк.

Представники Intra відзначають, що за допомогою програми можна заходити на заборонені сайти, фактично не порушуючи законодавство.

 
              
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