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Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, титульна фігура у конфуціанстві, національний герой Китаю

Китай підтвердив арешт глави Інтерполу

7 жовтня, 2018 - 21:25
Фото interpol.int

Дружина зниклого глави Інтерполу Мена Хунвея Грейс повідомила про те, що останнім повідомленням від її чоловіка, датованим 25 вересня, було фото ножа.

Про це передає телеканал WDAM.

Таким чином, впевнена Грейс, Хунвей хоче попередити, що він в небезпеці.

Через чотири хвилини після того, як було відіслано фото, їй прийшло повідомлення від Хунвея зі словами: «Чекай мого дзвінка».

За даними АВС, в повідомленні партійної організації, яка розслідує злочини вищих чиновників, йдеться про те, що президент Інтерполу Мен Хунвей підозрюється в порушенні закону на території КНР. У чому саме підозрюють Хунвея поки невідомо. Однак за даними ЗМІ йдеться про корупцію.

Як повідомляє South China Morning Post, в Китаї офіційно підтвердили, що правохоронні органи затримали президента Інтерполу.

Нагадаємо, що Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.

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