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Lego презентувала конструктор для дорослих (відео)

7 жовтня, 2018 - 19:05
Фото wired.co.uk

Lego Group через краундфаундіговий сервіс почала приймати попередні замовлення на випуск конструктора для дорослих.

З січня 2019 року розпочнеться продаж конструкторів Lego для дорослих, серія Forma, передає rubryka.com.

Колекція включає 4 моделі риб і акул. Завдяки вбудованому механізму вони можуть імітувати плавальні рухи. Для всіх 4-х моделей використовували однаковий «рибний скелет» – основу конструкції та рухливий механізм, які потрібно зібрати самостійно.

Кожна модель, як планується, буде складатися з 294 частин. У готовому вигляді модель може стати рухомий, зображуючи звички риб. Для зручності покупця при складанні конструктора буде можливість використовувати спеціальну підставку.

В даний час створено тільки кілька примірників Forma. У серійне виробництво дана версія констуктор надійде пізніше. Ціна конструкторів варіюється від $15 до $88.

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