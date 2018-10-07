Mazda з 2030 року випускатиме тільки електромобілі та гібриди

Японський автовиробник Mazda Motor заявив про намір до 2030 року повністю перейти на виробництво електричних і гібридних автомобілів.

Про це передає ЕП.

При цьому 5% авто будуть повністю на електричному ходу.

Раніше Mazda оголосила про те, що перший її електромобіль (EV) надійде в продаж в 2020 році.

Напередодні компанія уточнила, що буде розробляти дві моделі електричних автомобілів, одна з яких буде повністю отримувати живлення від батарей, а друга буде оснащена роторним двигуном для забезпечення роботи генератора, що заряджатиме батареї.

Нагадаємо, що в Японії відкрилася міжнародна конференція з науки і технологій.