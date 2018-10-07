Міноборони оприлюднило мапу замінованих територій окупованого Донбасу

На теперішній час Україна є однією з найбільш забрудненою мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав у світі.

З початком агресії Російської федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони на офіційному сайті.

З метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами Міністерством оборони України за сприяння неурядової організації The HALO Trust розроблено Інформаційну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни.