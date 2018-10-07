На Гаїті внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 10 людей

Через землетрус силою 5,9 балів, що стався неподалік від північно-західного узбережжя Гаїті у суботу ввечері, загинуло щонайменше 10 людей.

Про це повідомили представники влади, передає агентство Reuters.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 19 кілометрів на північний захід від міста Пор-де-Пе на глибині 11,7 кілометра.

Поштовхи відчувалися у столиці Порт-о-Пренс, викликавши паніку серед населення.

Президент Жовенель Моїз закликав гаїтян "зберігати спокій" і сказав, що місцева та регіональна влада надає допомогу тим, хто цього потребує.

Водночас агентство AFP повідомляє про 11 загиблих, посилаючись на заяву представника уряду Едді Джексон Алексіса. Він також додав, що робоча група з реагування на катастрофу вже створена.

Президент Джохенель Мойз написав у своєму Twitter, щоб гаїтяни "залишалися спокійними", і сказав, що місцеві та регіональні влади допоможуть всім, хто цього потребує.

"Постраждалі проходять лікування в районних лікарнях", - повідомило агентство цивільного захисту Гаїті пізно в суботу, зазначивши, що деякі пошкодження були отримані через паніку після землетрусу.

Нагадаємо, у 2010 році на Гаїті стався землетрус, в результаті якого загинули щонайменше 200 000 людей і ще 300 000 отримали поранення.