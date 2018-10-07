Набув чинності новий Дисциплінарний статут Нацполіції

Закон України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України", підписаний Президентом України Петром Порошенком 4 липня, відсьогодні набув чинності.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції на офіційному сайті.

Закон визначає повноваження поліцейських та їхніх керівників, види заохочень, дисциплінарних стягнень. Відтак цим законом визначено порядок застосування дисциплінарних стягнень та їх оскарження.

Статут передбачає кілька нововведень. Зокрема, це стосується проведення службового розслідування.

Так, відповідно до ст. 15 закону проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінарні комісії. Крім того, до складу дисциплінарних комісій можуть бути включені представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Відповідно до ст. 18 (Забезпечення поліцейському права на захист) під час проведення службового розслідування поліцейський має право на захист, що полягає в можливості надавати письмові пояснення щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку та докази правомірності своїх дій.

Поліцейський також має право користуватися правничою допомогою. Зокрема, представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником.