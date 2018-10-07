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Помпео та Кім Чен Ин провели успішну зустріч, - заява

7 жовтня, 2018 - 17:53
Фото Reuters

Держсекретар США Майк Помпео провів успішну зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Добре з'їздив в Пхеньян, щоб зустрітися з головою Кімом. Ми продовжуємо робити успіхи за угодами саміту в Сінгапурі. Дякую, що прийняли мене і мою команду", - написав Помпео.

Це була вже четверта поїздка держсекретаря до Північної Кореї.

Зазначається, що у свою чергу лідер КНДР Кім Чен Ин також високо оцінив “приємну зустріч” із держсекретарем США.

“Це дуже хороший день, який обіцяє гарне майбутнє… для обох країн”, – цитує слова Кім Чен Ина агентство Reuters.

Після візиту у Пхеньян держсекретар США відправився до Південної Кореї.

Джерело: День

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