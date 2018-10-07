Президент і прем'єр привітали працівників освіти з професійним святом

Президент України Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали працівників освіти з професійним святом.

Петро Порошенко висловловив освітянам вдячність за багаторічну невтомну і плідну працю з виконання найвідповідальнішої місії — навчання та виховання молодих поколінь.

Текст вітання Президента опубліковано на офіційному сайті Адміністрації Президента.

“У цей непростий для нашої країни час ваша робота набуває особливої ваги. Україна вже має армію, яка здатна зупинити агресора. Наше суспільство вже знаходить протиотруту для російської пропаганди, що має на меті нас розділити, ствердно об’єднується навколо власної церкви, міцнить українську мову. Праця та розум наших співвітчизників створюють основи для економічного відновлення і розвитку. І саме від освіченості, креативності та наполегливості ваших вихованців буде залежати подальший поступ до обраного народом європейського майбутнього”, - наголосив Президент у вітанні вчителям.

Порошенко впевнений, що віддане служіння педагогів своєму покликанню, високий професіоналізм стануть запорукою подолання агресії, процвітання України, сприятимуть її поверненню до родини європейських народів.

"Невтомна праця українського вчителя формує наше майбутнє - прогресивну, освічену, успішну молодь, яка так само створює і розвиває успішну та сучасну європейську Україну", - додав Порошенко на своїй сторінці у Тwitter

Невтомна праця українського вчителя формує наше майбутнє - прогресивну, освічену, успішну молодь, яка так само створює і розвиває успішну та сучасну європейську Україну. Вітаю українських освітян з професійним святом! pic.twitter.com/tIU79N8Nta

— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 октября 2018 г.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що уряд наполегливо працює над тим, щоб освітяни мали заслужену повагу в суспільстві та відчували впевненість у завтрашньому дні, передає Урядовий портал.

“Реформування сфери освіти є одним з пріоритетів уряду, адже високий інтелектуальний рівень громадян є фундаментом подальшого розвитку суспільства, запорукою якісних змін в усіх суспільних сферах. Ми змінюємо процес навчання на всіх рівнях для досягнення в середньостроковій перспективі відчутного результату і високої якості української освіти. Найважливішою ланкою в цьому процесі, безумовно, є саме вчителі, педагоги, вихователі. Від вашої наполегливості та успіху, без перебільшення, залежить майбутнє України”, - наголосив Гройсман.

За його словами, першочерговим завданням є створення умов для підвищення престижу праці педагогів, забезпечення можливостей для розкриття особистого потенціалу. Прем'єр висловив упевненість, що саме професіоналізм освітян, готовність до викликів сучасного світу в усіх сферах життя є необхідними якостями, на яких базується реформа та віра в її успіх.

Водночас Гройсман визнав, що передумовами успішного реформування є належне створення комфортних умов праці, гідна винагорода. “Уряд та Міністерство освіти і науки наполегливо працюють над тим, щоб освітяни мали заслужену повагу в суспільстві, відчували захищеність і впевненість у завтрашньому дні. Вірю в те, що спільними зусиллями нам вдасться досягти мети – змінити не лише вітчизняну сферу освіти, а й усю країну”, - підкреслив він.

Прем'єр також побажав великого терпіння, сил та наснаги освітянам на своїй сторінці у Twitter.