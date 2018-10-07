Проти голови ЄБРР розпочато розслідування

Проти голови Європейського банку і розвитку Суми Чакрабарті розпочато розслідування через збір даних про акціонерів.

Про це пише Reuters з посиланням на лист акціонерів, передає Економічна Правда.

29 травня поточного року кілька членів ради директорів ЄБРР направили начальнику відділу банківського нагляду лист з вимогою ініціювати розслідування відносно глави банку, повідомили Reuters чотири джерела, знайомих з ситуацією.

"Схоже, що президент і члени виконавчого комітету впровадили повторну практику, яка передбачає збір конфіденційної і особистої інформації про членів ради директорів", - йдеться в скарзі.

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"Даним зверненням ми просимо вас ініціювати процедуру у зв'язку з можливою неналежною поведінкою керівника банку", - йдеться в листі, який було анонімно підписано "низкою зацікавлених членів ради директорів і акціонерів".

Ці чотири джерела повідомили, що після цього було розпочато зовнішнє розслідування.

У листі також йшлося про те, що 3-4 травня ряд членів ради директорів анонімно отримали документи, що містять копії електронних листувань між президентом і виконавчим комітетом, а також витяги з інших офіційних банківських звітів, в яких містилася особиста інформація членів ради, яка збиралася без їхньої згоди.

Чакрабарті відмовився коментувати цю інформацію.

Директор з комунікацій ЄБРР Джонатан Чарльз відмовився підтвердити або спростувати існування подібних документів.

"Ми ніколи не будемо коментувати будь-які можливі витоки документів", - сказав Чарльз.

Чакрабарті очолив цей фінансовий інститут розвитку в 2012 році, з тих пір банк активно займався підтримкою економік, що розвиваються.

У травні 2016 року рада керуючих ЄБРР переобрала Чакрабарті президентом банку на наступні 4 роки.

До приходу в ЄБРР Чакрабарті займав пост постійного секретаря в міністерстві юстиції Великобританії, раніше він працював у британському міністерстві міжнародного розвитку та в міністерстві фінансів. В уряді Великобританії займав різні посади з 1984 року.