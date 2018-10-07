СБУ оприлюднила список 206 позаштатних співробітників "Вагнера"

Служба безпеки України оприлюднила список 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки зі складу ПВК «Вагнера», зокрема і персональні дані про ще 8 загиблих найманців.

Про це повідомила у прес-служба СБУ на офіційному сайті.

“СБУ оприлюднює персоналії ще 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки зі складу ПВК «Вагнера», що раніше були ідентифіковані Службою як учасники лютневих подій у Сирії, у тому числі дані на 8 найманців, які загинули або померли від поранень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що майже усі загиблі у 2014-2016 роках брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій.

СБУ продовжить роботу із викриття злочинної діяльності так званих приватних військових компаній, підконтрольних спецслужбам РФ.