Сьогодні в Україні працюють близько 440 тисяч вчителів, які навчають майже 4 млн школярів.

Про це, з посиланням на останні дані Держтсату, повідомив народний депутат Артем Вітко у Facebook.

«За останніми даними Держстату, в Україні працюють близько 440 тисяч вчителів, які навчають майже 4 млн школярів. І ця професія – дійсно важлива та особлива. Робота учителя – це щоденна кропітка праця, яка має стратегічне значення для розвитку нашої країни. Учитель, наче вправний гончар, «ліпить» з дитини майбутнього достойного громадянина. Від роботи учителя залежить доля країни, її обороноздатність, розвиток економіки, мир і спокій», – написав він.

Політик зазначив, що на честь свята зустрівся та привітав учителів шкіл і профтехучилищ Полтавщини.

"Зустрівся та привітав учителів шкіл і профтехучилищ Чутівського, Карлівського, Машівського, Новосанжарського, Кобеляцького та Козельщинського районів. Це були неймовірні зустрічі, і я вкотре переконався в тому, наскільки важлива та відповідальна робота учителя. Справжній учитель вкладає у дитину свою душу та серце. І формує з неї майбутнього достойного громадянина", - написав Вітко.