Тумгоєва побили під час етапування, він частково втратив пам'ять

Екстрадованого до Росії з України за запитом ФСБ інгуша Тимура Тумгоєва сильно побили під час етапування до Владикавказу.

Про це розповів співробітник благодійної організації Vayfond (Швеція) з посиланням на родичів Тумгоєва, повідомляє ресурс “Кавказ. Реалії”.

За його словами, один із близьких говорив із Тумгоєвим телефоном, коли він був в СІЗО-2 П’ятигорська перед відправкою до Владикавказа.

“Його відвезли, сказали, що етап на Владикавказ… Тимура побили, він навіть втратив частково пам’ять. Він дуже просив не забувати про нього та допомогти, як тільки це можливо. Він також сказав, що йому загрожує термін від 15 років до довічного. Які саме це були статті, не сказав”, – зауважив представник Vayfond.

До слова, раніше Генпрокуратура Росії повідомила українській стороні, що Тумгоєв перебуває у СІЗО №3 Бєлгорода.

Нагадаємо, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість", яка могла призвести до помилкової екстрадиції до РФ інгуша Тимура Тумгоєва.