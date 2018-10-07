У Болгарії вбили журналістку, яка розслідувала розкрадання коштів з фондів ЄС

У болгарському місті Русе вбили адміністративного директора і ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка займалася справами щодо розкрадання коштів з фондів Європейського Союзу.

Про це повідомляє місцевий телеканал NOVA TV, посилаючись на дані поліції.

Тіло 30-річної журналістки місцевий мешканець знайшов у зеленій зоні поблизу Дунаю, а за декілька метрів були виявлені її речі. Неподалік також був припаркований її автомобіль.

За даними поліції, жінка загинула від удару в голову та задушення. Місцеві криміналісти стверджують, що не пам’ятають настільки жорстокого вбивства у цій місцевості.

На цю хвилину співробітники поліції відпрацьовують декілька версій щодо мотиву вбивства, зокрема вбивство через професійну діяльність.

"Робота не зупиняється ні на мить. У нас достатньо спеціалістів. Незабаром зможемо надати більше інформації про особу вбивці", - повідомив районний прокурор Русе Георгій Георгієв.