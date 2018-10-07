У Боснії і Герцеговині стартували загальні вибори

У Боснії і Герцеговині у неділю, 7 жовтня, проходять загальні вибори, на яких громадяни мають обрати членів президії та парламентської асамблеї країни, а також кандидатів в численні державні інститути.

Зокрема, мають бути обрані три голови президії - по одному представнику від хорватів, боснійців і сербів.

Про це пише Вalkan Іnsight.

На виборах до парламентської асамблеї громадяни оберуть 42 парламентаріїв в палату представників, а також членів палати народу, що складається з 15 осіб.

На посаду представника в президії цього року претендують 15 кандидатів. Президент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік балотується від Союзу незалежних соціал-демократів на пост члена президії від сербів. Його конкурентом є чинний представник сербів в Президії Боснії і Герцеговини, представник партії "Союз за зміни" Младен Іванич.

Згідно з соціологічними дослідженнями, серед боснійців найбільші шанси на перемогу мають Фахрудін Радончич ("Союз за краще майбутнє") і Шефік Джаферовіч (Партія демократичних дій). Серед хорватів популярні Драган Чович ("Хорватська демократична співдружність БіГ") і Діана Зеленіка ("Хорватська демократична співдружність 1990").

У виборах на різні рівні парламенту беруть участь 69 політичних партій, 36 коаліцій і 34 незалежних кандидати. Громадяни обиратимуть з 7,5 тисячі претендентів на понад 500 державних посад. Вибори в країні проводяться раз на чотири роки.