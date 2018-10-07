У Франції поліція взяла під захист родину зниклого президента Інтерполу

Поліція Франції, яка розслідує зникнення керівника Інтерполу Мена Хунвея, взяла його сім'ю під охорону.

Про це пише британська The Independent.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції, сім'я Мена знаходиться під наглядом у Ліоні, де розташована штаб-квартира Інтерполу. Причиною взяття під охорону стали погрози телефоном та в соціальних мережах, що надійшли на адресу його дружини.

Мен пропав 25 вересня, повернувшись на батьківщину у відпустку. Він займав різні пости в китайському уряді з 1972 року.

За словами джерела, главу Інтерполу помістили під варту за розбіжності з китайською владою.

Гонконгська газета South China Morning Post повідомила, що Мена затримали для допитів як тільки він прибув до Китаю.

Про зникнення Мена Хунвея заявила його дружина. Вона стверджує, що чоловік не виходив на зв'язок з 29 вересня.

Нагадаємо, Франція розслідує зникнення глави Інтерполу. 64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня.