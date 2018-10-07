У Херсоні проходить фестиваль LEGIO Historica

Історичні лекції від науковців, презентації краєзнавчих розвідок, екскурсії містом, виставка історичної літератури, історичні ігри, презентація історичного атласу, екскурсія до краєзнавчого музею – усе це проходить цими вихідними у Херсоні в рамках фестивалю LEGIO Historica, який проводять учасники однойменного проекту з Києва, представники проекту «Likбез. Історичний фронт», а також місцеві історики.

«Проект LEGIO Historica заснований студентами і викладачами Київського національного університету. В Херсоні – його регіональне відгалуження. Ми називаємо це історико-популярним фестивалем. Це лекції, презентації, кінопокази, ігри, які допомагають якомога ширшій категорії населення зацікавитись історією», – коментує «Дню» голова ГО «Ідеалісти» з Києва, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Євгеній Шатілов.

Теми лекцій і презентацій тематично не поєднані, але в них обов’язково присутній регіональний контекст завдяки співпраці з місцевими істориками, кажуть організатори. Цього разу на різних майданчиках обласної бібліотеки ім. О. Гончара говорили про історію єврейських поселень на Херсонщині у 20-30 роках минулого століття, йшлося також про іноземні формування у складі УПА, секретних співробітників НКВС, які слідкували за відомими українськими діячами, говорили також про історію Херсона 1917 року та на інші теми.

«На сьогоднішній день в українців природно зростає інтерес до історії у зв’язку з усіма подіями, які ми переживаємо останніми роками, – каже Шатілов. – Є бажання розібратися, є проведення паралелей, є використання різних міфів у інформаційній війні. Але, на жаль, пропозиція не відповідає попиту. Людям буває складно розібратися у науковій літературі. Тому ми намагаємось донести інформацію максимально доступно».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон