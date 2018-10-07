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У Петербурзі затримали активістів, які "привітали" Путіна з днем ​​народження

7 жовтня, 2018 - 20:31
Фото Dave Frenkel ‏

У Росії поліція затримала чотирьох активістів, які привітали президента Володимира Путіна з днем ​​народження, розтягнувши на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі банер "Довгих років в'язниці".

Про це повідомив у Твіттері кореспондент Медіазони Давід Френкель.

Учасники акції в масках розтягнули банер і запалили фаєри.

Поліцейські затримали Владислава Іванчо, Світлану Уткіну, Андрія Графа та Івана Рубцова. За даними МБХ медіа, зараз активісти перебувають в 78-му відділку поліції.

Путіну 7 жовтня виповнилося 66 років.

Джерело: День

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