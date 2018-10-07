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У Португалії сотні людей евакуювали через лісові пожежі

7 жовтня, 2018 - 15:19
Фото: Reuters

Через лісові пожежі поблизу Лісабона евакуювали сотні людей.

Про це повідомляє Reuters.

"Понад 700 португальських пожежників за підтримки 6 літаків у неділю борються з лісовим пожежами на пагорбах поблизу курортних зон Каскаїс та Сінтра неподалік Лісабона. Внаслідок вогняної стихії кілька сотень місцевих жителів евакуйовано", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про 18 поранених осіб, переважно пожежників.

Пожежам сприяють сильні вітри, нетипові для Португалії восени.

Як відомо, торік жертвами лісових пожеж у Португалії стали 114 осіб.

 
              
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