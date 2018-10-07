У Румунії референдум завершується рекордно низькою явкою

Явка на дводенному референдумі в Румунії щодо зміни 48-ї статті Конституції (заміна словосполучення «шлюб створюється як союз подружжя» на синтагму «шлюб є союзом між чоловіком і жінкою») - рекордно низька.

За даними Центрального виборчого бюро на 19.00, в країні проголосували лише 5,15% виборців, передає Укрінформ.

«Явка на 19.00 по Румунії становить 5,1%. Дані з виборчих дільниць, відкритих за межами країни, ще не оброблені», - йдеться у повідомленні.

Найактивнішими виборцями є жителі повітів Бихор (5,53%), Димбовіца (5,35%) і Караш Северин (4,82%). В оприлюдненому повідомленні Центрального виборчого бюро підкреслюється, що за 6 годин (з 13.00 до 19.00) показники явки збільшилися загалом на 2,61% голосів.

Відповідно до румунського законодавства, для того, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідні голоси не менше 30% виборців.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 6 жовтня, в Румунії розпочалося голосування на дводенному референдумі, ініційованому правлячою коаліцією на чолі з Соціал-демократичною партією. Виборчі дільниці відкриті з 7.00 години в суботу до 21.00 у неділю, 7 жовтня.

Перші попередні результати будуть оголошені в понеділок, 8 жовтня. На організацію та проведення референдуму з румунського бюджету витрачено близько 22 мільйонів євро.

Нагадаємо, вчора у Румунії розпочався референдум проти одностатевих шлюбів