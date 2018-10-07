У Шотландії пройшов багатотисячний марш за незалежність від Британії

Шотландська національна партія (SNP) у суботу, 6 жовтня, провела в Единбурзі марш за незалежність Шотландії від Великої Британії.

В акції взяли участь близько 20 тисяч осіб, повідомляє DW.

Лідер партії, перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про плани провести новий референдум про незалежність регіону, "коли з'ясуються умови Brexit".

На першому референдумі з цього питання в 2014 році 55% шотландців проголосували проти незалежності від Британії. У той же час, 23 червня 2016 року в ході референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу 62% жителів Шотландії висловилися за подальше членство в ЄС. Після цього Стерджен знову заговорила про можливий вихід країни зі Сполученого Королівства.

У березні 2017 року парламент Шотландії підтримав проведення нового референдуму про незалежність від Великої Британії. Проте пізніше Стерджен тимчасово відмовилася від підготовки другого референдуму, заявивши, що це питання необхідно вирішити після того, як стане зрозуміло, на яких умовах буде проходити Brexit.