У США більшістю голосів на посаду судді Верховного суду затвердили Кавано

Сенатори США більшістю голосів підтримали запропоновану президентом США кандидатуру Бретта Кавано на пост судді Верховного суду.

На підтримку Бр.Кавано проголосували 50 сенаторів, проти - 48 сенаторів, повідомляє Reuters.

У п'ятницю відбулося ключове процедурне голосування, за підсумками якого сенатори погодилися припинити обговорення кандидатури і перейти до наступного етапу процедури затвердження Б.Кавано - фінального голосування.

Видання The Hill зазначає, що це перший випадок з 1881 року, коли в США член верховного суду проходить затвердження з таким великим трудом: тоді Стенлі Меттьюз був затверджений суддею, отримавши в сенаті 24 голоси "за" і 23 - "проти".

Видання підкреслює, що голосування в суботу стало великою перемогою республіканців в цілому і президента США Дональда Трампа, зокрема, перед листопадовими проміжними виборами.

За припинення дебатів виступив 51 сенатор, тоді як 40 проголосували "проти".

Глава сенатського юридичного комітету США Чак Грасслі раніше на цьому тижні заявив, що розраховує на затвердження Б.Кавано 6 жовтня. Він також запевнив, що повністю впевнений у високій кваліфікації кандидата.

"Я думаю, він має бути затверджений на голосуванні в суботу", - сказав сенатор-республіканець.

«Я аплодую і вітаю Сенат США з твердженням нашого великого кандидата, судді Бретта Кавано, до Верховного Суду Сполучених Штатів. Пізніше сьогодні я підпишу його призначення, і він буде офіційно приведений до присяги. Дуже хвилююче! »- написав Трамп на своїй сторінці у Twitter після голосування.

