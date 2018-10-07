У США почалась конфіскація майна Манафорта

Команда спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила до конфіскації квартири Пола Манафорта в хмарочосі Trump Tower, яка входить до переліку об'єктів нерухомості в Нью-Йорку, що підлягають конфіскації за постановою суду.

Про це повідомляє Fox News.

"Команда спеціального радника Роберта Мюллера в п'ятницю приступила до конфіскації квартири в Trump Tower, яка належить колишньому главі кампанії Трампа Полу Манафорту", - йдеться в повідомленні.

Також у Манафорта будуть конфісковані три банківські рахунки і один поліс страхування життя.

Як повідомлялося, колишній глава президентської кампанії Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину за звинуваченнями у змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером.