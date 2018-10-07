У столиці Вірменії вбили екс-депутата Каро Карапетяна

Колишній депутат парламенту Вірменії Каро Карапетян був застрелений в Єревані пізно ввечері 6 жовтня.

Про це повідомляє вірменська редакція Радіо Свобода Радіо Азатутюн.

Повідомляється, що в слідчому управлінні Слідчого комітету по єреванським адміністративним районам Кентрон і Норк-Мараш порушено кримінальну справу у справі про вбивство колишнього депутата Національних зборів Вірменії Каро Карапетяна.

Каро Карапетян помер на шляху в єреванський медичний центр «Еребуні» пізно увечері 6 жовтня після того, як в районі 22:40 в ресторанному комплексі «Айги» в столичному адміністративному районі Норк-Мараш прозвучали постріли, передає Слідчий комітет.

З того ж ресторанного комплексу з вогнепальним пораненням в медичний центр «Григір Лусаворіч» був доставлений Саргис Авагян.

«Слідчо-оперативна група вирушила на місце події відразу після отримання сигналу. В даний час приймаються невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи », - повідомив Слідчий комітет, пообіцявши надати додаткову інформацію.