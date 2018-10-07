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У зоні ЧАЕС відкрили сонячну електростанцію

7 жовтня, 2018 - 18:06
Фото прес-служба ЧАЕС

У зоні Чорнобильської АЕС відкрили сонячну електростанцію.

Про це повідомляє прес-служба ЧАЕС.

“5 жовтня на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС відбулася офіційна церемонія відкриття сонячної електростанції Solar Chernobyl», - йдеться в повідомленні.

“Сьогодні ми - перша АЕС, на майданчику якої генерується альтернативна енергія. Я вважаю дуже позитивним, що на станції знову є електричні потужності, і вони дають товарну продукцію - електричну енергію”, - зазначив виконувач обов'язків генерального директора ДСП ЧАЕС Валерій Сейда під час урочистостей з нагоди відкриття СЕС.

Роботи з будівництва першої сонячної електростанції потужністю 1 МВт/Пік розпочалися в жовтні 2017 року. У процесі будівництва було встановлено 3762 сонячних модуля, побудовані та обладнані трансформаторні підстанції, створена система фізичного захисту конструкцій.

"Солар Чорнобиль" є спільним проектом консорціуму компаній "Rodina - Enerparc AG". Метою проекту “Солар Чорнобиль” є реалізація проектів відновлюваної енергетики на територіях, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Будівництво сонячних парків на забруднених територіях дає можливість Україні використовувати ці землі у господарській діяльності.

Джерело: День

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