В Одеській області підірвали автомобіль чиновниці

В Одеській області невідомі кинули вибуховий пристрій в автомобіль секретаря ради Мологовской сільській об'єднаної громади Білгород-Дністровського району Олени Дрогомощенко.

Про це повідомляє "Думська".

Згідно з інформацією видання, інцидент стався сьогодні, 7 жовтня, вночі.

"Приблизно в 2 години ночі в авто ВАЗ-2108, яке знаходилося на території приватного домоволодіння сім'ї Дрогомощенко, кинули невстановлений вибуховий пристрій. Жертв і постраждалих немає", - вказується в повідомленні.

Уточнюється, що це не перший напад на сім'ю Дрогомощенко - два роки тому батька Олени Дрогомощенко, також депутата сільської ради Михайло Дрогомощенко, було викрадено і побито.