В Україні обрали найкращого вчителя року

Найкращим вчителем України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2018 став Олександр Жук.

Про це оголосили 7 жовтня в прямому ефірі телеканалу 1+1, передає osvitoria.media.

Це вчитель інформатики із Запоріжжя, який не лише вивчив жестову мову, ділиться з дітьми тонкощами IT та створив енергокоманду, а й сам три роки поспіль перемагає в математичному конкурсі з усного рахунку.

Переможець отримав 250 тисяч гривень та рік безкоштовного навчання від «Освіторії». А в березні 2019 року він матиме змогу поїхати на Global Education & Skills Forum 2019 у Дубай, де познайомиться з найкращими вчителями світу та відомими людьми, що переймаються освітою.

Протягом 3,5 місяців (з 15 квітня до 1 серпня) організатори отримали 1915 заявок на номінацію в премії. 31 жовтня було названо ТОП-10 фіналістів, серед яких журі і обрало Олександра.

До журі увійшли:

- голова «Освіторії» Зоя Литвин,

- телеведуча «1+1» і куратор премії Наталія Мосейчук,

- фіналістка Всесвітнього конкурсу для вчителів Global Teacher Prize 2018 Марджорі Браун,

- ініціатор і натхненник освітнього руху EdCamp в Україні Олександр Елькін,

- заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей,

- переможець Global Teacher Prize Ukraine 2017 Паул Пшенічка,

- дитячий сімейний психолог Світлана Ройз,

- учасниця популярного тін-гурту Open Kids Аня Бобровська,

- автор проекту ROLF’S Валентин Фречка.