В Україні обрали найкращого вчителя року

Найкращим вчителем України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine 2018 став Олександр Жук.
Про це оголосили 7 жовтня в прямому ефірі телеканалу 1+1, передає osvitoria.media.
Це вчитель інформатики із Запоріжжя, який не лише вивчив жестову мову, ділиться з дітьми тонкощами IT та створив енергокоманду, а й сам три роки поспіль перемагає в математичному конкурсі з усного рахунку.
Переможець отримав 250 тисяч гривень та рік безкоштовного навчання від «Освіторії». А в березні 2019 року він матиме змогу поїхати на Global Education & Skills Forum 2019 у Дубай, де познайомиться з найкращими вчителями світу та відомими людьми, що переймаються освітою.
Протягом 3,5 місяців (з 15 квітня до 1 серпня) організатори отримали 1915 заявок на номінацію в премії. 31 жовтня було названо ТОП-10 фіналістів, серед яких журі і обрало Олександра.
До журі увійшли:
- голова «Освіторії» Зоя Литвин,
- телеведуча «1+1» і куратор премії Наталія Мосейчук,
- фіналістка Всесвітнього конкурсу для вчителів Global Teacher Prize 2018 Марджорі Браун,
- ініціатор і натхненник освітнього руху EdCamp в Україні Олександр Елькін,
- заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей,
- переможець Global Teacher Prize Ukraine 2017 Паул Пшенічка,
- дитячий сімейний психолог Світлана Ройз,
- учасниця популярного тін-гурту Open Kids Аня Бобровська,
- автор проекту ROLF’S Валентин Фречка.