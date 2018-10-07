В Україну прибула авіація ВПС США

В Україну для проведення багатонаціональних військових навчань "Чисте небо 2018" прибули винищувачі F-15 і військово-транспортні літаки С-130 військово-повітряних сил США.

Про це пише американське видання про авіацію The Aviationist.

"Літаки ВПС США F-15C Eagles і C-130J Super Hercules прибули в Україну для участі у військових міжнародних навчаннях "Чисте небо 2018", метою проведення яких є зміцнення миру і безпеки" - йдеться в повідомленні посольства.

Головною базою для тренувань бойових літаків стане аеродром в Старокостянтинові Хмельницької області.

У військових навчаннях "Чисте небо 2018" візьмуть участь військовослужбовці з США, Бельгії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії, Великої Британії та України. Метою маневрів є поліпшення взаємодії між Україною і НАТО, зміцнення регіональної безпеки.