За добу на території ООС по позиціях ЗСУ здійснено 25 обстрілів, двоє військових поранено

За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

"Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями ... Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення" - йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у неділю вранці.

За минулу добу ворог здійснював обстріли українських позицій поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Травневе, Шуми, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське і Широкине.

"Позиції Об'єднаних сил навколо Лебединського окупанти обстрілювали з артилерії калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру. Також вогневому впливу з мінометів калібру 82 мм піддалися опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Шумового і Гнутового. Захисники Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру. Крім того, по захисниках Кримського, Луганського та Гнутового вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти"- відзначили в штабі ООС.

"З початку доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил із застосуванням забороненого озброєння. Так, в один з опорних пунктів наших військ у населеного пункту Новолуганське окупанти вночі здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру. Втрат серед наших захисників немає" - підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, протягом доби четверо бойовиків НВФ знищені і ще вісім отримали поранення.