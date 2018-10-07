Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем.
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Зацікавленість вчительством після 2017 року зросла на 15%

7 жовтня, 2018 - 16:54
Фото ternofizik.blogspot.com

Зацікавленість вчительством після минулорічного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017 зросла на 15%, що є дуже високим показником.

Про це в коментарі rubryka.com розповів кращий вчитель України (переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2017), викладач фізики та астрономії у Чернівцях Пауль Францович Пшеничка.

«Зацікавленість вчительством зросла після минулорічного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017 на 15%, це дуже великий показник. Я бачу сотні вчителів на різних конкурсах, де можна чомусь навчитись, а не просто запропонувати щось своє. Багато вчителів навіть готові власні кошти вкладати в це діло, тому що роками вони не мали можливості обмінюватися досвідом, набувати цей досвід», – розповів він.

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Джерело: День

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