Артисти з РФ приїжджатимуть до України з дозволу СБУ

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора".

Про це повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

Повідомляється, що згідно з цим документом організатор гастролей не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення заходу повинен надати СБУ достовірну інформацію про ім'я та прізвище артиста, вказані в документі для в'їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, приналежність до творчих колективів, іншу інформацію, що характеризує його творчу діяльність.

Наголошується, що СБУ протягом 10 днів із дня отримання запиту має дати відповідь про наявність чи відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі в зазначеному гастрольному заході.

"Законом встановлюється, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки; проведення гастрольних заходів, які популяризують або пропагують державу-агресора і його органи влади, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Порошенко підписав закон про кібербезпеки.