Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій збільшилась до 38,6%, - НБУ

Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій з використанням платіжних карт в Україні з початку року зросла на 3,1% і за підсумками третього кварталу 2017 року збільшилася до 38,6%. Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ).

Відзначається, що загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за три квартали 2017 склала 2,2 млрд шт., а їх обсяг - 1,4 трлн грн, і в порівнянні з аналогічним періодом 2016 зросли відповідно на 22,2 % і 29%.

При цьому, зазначає регулятор, спостерігається стійке зростання саме безготівкових розрахунків - за кількістю операцій на 29,5%, а за обсягом - на 41,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток за третій квартал 2017 свідчить, що за обсягами найбільша кількість безготівкових операцій припадає на операції в мережі інтернет - 39%; а за кількістю - на розрахунки в торговельних мережах - 52,4%.

Мережа платіжних терміналів протягом дев'яти місяців 2017 зросла майже на 10,2% і станом на 1 жовтня 2017 року нараховувала 241,6 тис.

Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток і ступенем розгалуженості інфраструктури їх обслуговування станом на 1 жовтня 2017 року лідерами були Приватбанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль.

За кількістю платіжних карток і встановлених пристроїв для їх обслуговування в регіональному розрізі найвищі показники традиційно демонстрували Київ, Дніпропетровська і Харківська області.