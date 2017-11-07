Чийгоз розповів, як росіяни намагалися "купити" Меджліс

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська влада вела з ним переговори в намаганні "купити" прихильність Меджлісу.

Як розповів Чийгоз, звільнений нещодавно з російського ув’язнення, в інтерв’ю Крим.Реалії, після окупації Криму Росією 2014 року і до його арешту 2015 року до нього як до одного з чільних посадовців Меджлісу приїжджали представники адміністрації президента Росії, Федеральної служби безпеки Росії, керівники встановленої Росією у Криму влади.

За його словами, пропонували "гроші, посади".

"Настільки це банально було – може, тому, що дехто вже на це все купився. Як тоді всі казали: всі продажні – справа лише в ціні. Я цього навіть не обговорював", – наголосив Чийгоз.

"Із Меджлісом що сталося? Так, виявилося кілька негідників-колаборантів", – додав він.

За словами Чийгоза, він "усе одно знайде можливість" повернутися до Криму.