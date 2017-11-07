ДТП у Харкові: Водій Volkswagen стверджує, що за ним стежили

Учасник смертельної ДТП у Харкові, водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов запевняє, що за ним стежили. Під час брифінгу він зазначив, що помітив, як за ним у лікарні стежили четверо невідомих людей, повідомляє "Еспресо".

"Коли я лежав в лікарні швидкої допомоги, то постійно в коридорі біля мене чергували четверо невідомих людей. І вони стежили за мною навіть, коли я виходив подихати свіжим повітрям. В той час вони комусь телефонували. Це була не поліція", - сказав Дронов.

Наразі він перебуває в лікарні, яка спеціалізується на лікуванні серцево-судинних та нервових захворювань.

Раніше Дронов у справі про ДТП проходив як свідок. Проте 6 листопада суддя Київського районного суду Харкова відмовився визнавати Дронова потерпілим, а трохи пізніше стало відомо, що водій Volkswagen став офіційно підозрюваним.

Нагадаємо, 25 жовтня у лікарні померла ще одна постраждала внаслідок ДТП у Харкові.