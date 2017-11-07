Гімн України буде звучати перед кожним поєдинком української прем’єр-ліги

На засіданні виконкому Федерації футболу було прийнято рішення про обов'язкове виконання Національного гімну України перед кожним поєдинком української прем’єр-ліги. Про це розповів журналістам член виконкому Артем Франков, повідомляє FootBoom.

Дане рішення, за словами Франкова, було проголосовано одноголосно і пройшло практично без обговорень.

Таким чином, у регламент всеукраїнських змагань серед клубів УПЛ сезону-2017/2018 вже найближчим часом буде внесена відповідна норма.

Нагадаємо, керівники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розглядають можливість заборонити виконання гімну Росії на Олімпійський іграх в 2018 р. або заборонити російській команді брати участь в церемонії відкриття Олімпіади.