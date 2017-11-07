Лінкявічюс обговорить допомогу Україні за "Планом Маршалла" з Ганом

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс наступного тижня планує обговорити із єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнесом Ганом план допомоги Україні, відомий як "план Маршалла", передає Delfi.

Зазначається, що наступного тижня Лінкявічус візьме участь в засіданні ради ЄС , в ході якого планує зустріч з Ганом.

"Ми вже говорили з ним про це, домовилися зустрітися і зараз детально обговоримо перспективи. Так що ми інтенсивно працюємо і сподіваємося на успіх. Я бачу перспективи, але вони не гарантовані як даність, потрібно попрацювати", - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, що "План Маршалла" для України став європейським завдяки Литві.