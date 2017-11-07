Меркель назвала дату завершення коаліційних консультацій щодо "Ямайки"

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вперше назвала кінцеву дату, до якої мають завершитись попередні консультації щодо створення коаліції у складі християнських демократів (ХДС/ХСС), партії Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП).

Як заявила Меркель у понеділок, 6 листопада, консультації, які розпочались 18 жовтня, повинні завершитись до 16 листопада, передає DW.

Канцлер ФРН повідомила, що під час зустрічі з представниками Зелених та ВДП у понеділок будуть визначені усі ключові питання, які ще мають бути обговорені у ході попередніх консультацій. За її словами, поки що власне коаліційних переговорів не відбуватиметься, проте потенційні партнери по коаліції "хочуть вже зараз випрацювати важливі речі", і це відбуватиметься протягом цього і на початку наступного тижня.

"Тоді відбудеться заключний раунд (попередніх консультацій - Ред.), оскільки у четвер, 16 листопада, ми хочемо усе завершити. І тут належить ще виконати багато роботи", - зазначила Меркель, слова якої наводить агенція dpa.

Канцлер повідомила, що починаючи від 7 листопада, після завершення першого етапу попередніх консультацій, учасники переговорів від трьох політичних сил знову обговорять власні позиції в усіх сферах діяльності. У вівторок переговорники торкнуться, насамперед, таких тематичних блоків, як Європа, зовнішня та оборонна політика, освіта і наукові дослідження, цифрові технології, політика у сфері сім'ї, а також гендерна політика, повідомила Меркель. Вона наголосила, що для її політичної сили особливо важливими є питання фінансів, захисту клімату, міграції та рівноцінних умов для життя у ФРН.

Нагадаємо, нинішній партнер ХДС/ХСС по "великій" коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), одразу після парламентських виборів 24 вересня оголосила про свій перехід в опозицію. Внаслідок цього єдним можливим варіантом створення коаліції залишилась так звана коаліція "Ямайка" - між ХДС/ХСС, партією Зелених та Вільною демократичною партією, партійні прапори яких збігаються з кольорами прапора острівної країни Ямайки.