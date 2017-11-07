МОК розглядає можливість заборонити виконання гімну РФ на Олімпіаді-2018, - ЗМІ

Керівники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розглядають можливість заборонити виконання гімну Росії на Олімпійський іграх в 2018 р. або заборонити російській команді брати участь в церемонії відкриття Олімпіади. Про це пише The New York Times (NYT) з посиланням на кількох людей, знайомих з деталями обговорення.

За словами зазначених джерел, МОК також може застосувати до Росії фінансові санкції, а також заборонити участь в Олімпіаді спортсменам і офіційним учасникам російської делегації, які були частиною "системи допінгу" в російському спорті.

Джерела видання уточнюють, що рішення про санкції проти Росії за допінг на Олімпіаді в Сочі МОК оголосить 5 грудня.

При цьому вони вважають малоймовірним сценарій повної заборони на участь російських спортсменів в Олімпійських іграх, проте припускають, що їх можуть зобов'язати виступати під нейтральним прапором.

За даними незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена, в Росії до 2016 р. діяла система допінгової підтримки спортсменів і маніпуляцій з їх допінг-пробами. Більше тисячі російських спортсменів були безпосередньо задіяні у фальсифікації, в тому числі 12 медалістів Олімпійських ігор у Сочі.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри пройдуть в корейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого 2018 р.

Раніше повідомлялося про те, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) приєднався до вимог Інституту національних антидопінгових організацій (iNADO) щодо відсторонення Росії від участі в Олімпійських іграх в 2018 році в Пхечхане.