Мосійчук вперше після теракту біля "Еспресо" з'явився у Раді

На тлі подій, які останніми днями розгортаються в Україні, поранений біля офісу "Еспресо" Ігор Мосійчук закликав нардепів захистити людей. Це його перший виступ у Раді після теракту, пише "Новое время".

"Питання безпеки є ключовим, адже на сході йде війна, а тим часом на мирній території вільно діють російські терористичні банди, кримінальні угрупування, і, на превеликий жаль, спецслужби, прикордонні війська та інші правоохоронні органи не в змозі їх опанувати", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що саме парламент має допомогти правоохоронцям.

"Мусимо вчитись жити, як Ізраїль, тому що ця війна надовго, і тероризи постукав у наші вікна також надовго", - сказав Мосійчук.

Пояснюючі причини вибуху, від якого він постраждав, депутат зазначив, що у нього багато ворогів, але він сподівається, що слідство знайде винних.

Нагадаємо, під час вибуху біля телеканалу "Еспресо" загинули двоє людей.