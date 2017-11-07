Минулої доби бойовики 13 разів обстріляли сили АТО, - штаб

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це інформує прес-служба штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО й далі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Після 18 години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів.

Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного. А під вогонь мінометів калібру 82 міліметри потрапили оборонці Верхньоторецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки.

У свою чергу, на Луганському напрямку під мінометним вогнем опинились опорні пункти Збройних Сил України біля Трьохізбенки. А з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського.

Неспокійно було і в районі Авдіївки. Тут, увечері загарбники упродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння.