МЗС України стурбовано спробою ракетної атаки на аеропорт в Саудівській Аравії

У Міністерстві закордонних справ України стурбовані інформацією про спробу ракетної атаки з боку сил Аль-Хуті по аеропорту Королівства Саудівська Аравія.

Про це повідомили у прес-службі українського МЗС.

"Подібні провокаційні дії віддаляють перспективу швидкого врегулювання між’єменського конфлікту, яке можливе за умови беззастережного дотримання домовленостей, досягнутих за підсумками Конференції національного діалогу, положень відповідної резолюції Ради Безпеки ООН №2216 і Мирного ініціативою Ради співробітництва арабських держав Перської затоки", – йдеться в повідомленні.