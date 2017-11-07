НАБУ оголосило про підозру в справі Мартиненка ще 3 особам

Громадянину України і двом громадянам Австрії оголосили про підозру в рамках справи за фактом крадіжки грошей на держпідприємстві Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Про таке рішення НАБУ повідомили у прес-службі відомства.

Тож загальна кількість підозрюваних у цій справі зросла до 8 осіб.

Підозру повідомлено двом громадянам Австрії - генеральному директору і директору австрійської компанії-посередника Steuermann, яка також має статус підозрюваного.

Посадових осіб Steuermann підозрюють у створені злочинної організації та у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Генерального директора австрійської фірми також підозрюють у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

Відзначимо, що повідомлення про підозру чиновникам Steuermann вручено в Австрії у рамках надання міжнародної правової допомоги.

Третій підозрюваний - громадянин України - був керівником ряду компаній, які систематично вигравали тендери у державних підприємств СхідГЗК, Енергоатом, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, і одночасно є главою іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозрі у вчиненні злочинів йому повідомлено у Латвії.

Нагадаємо, Мартиненко програв суди у Швейцарії в корупційній справі.