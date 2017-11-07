NASA підписало контракт із 5 компаніями, які допоможуть у створенні бази на орбіті Місяця

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору надало контракти п’яти компаніям для початку досліджень по створенню спеціального двигуна для бази, яка розташовуватиметься на орбіті Місяця. В майбутньому вона стане стартовим майданчиком для подальшого освоєння космосу, пише Tehnot.

Зокрема, місячна база стане важливим етапом на шляху людини до Марса. Контракти по 2,4 млн доларів кожен були запропоновані Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada Space Systems і Space Systems Loral.

У найближчі 5 місяців ці компанії повинні вивчити і запропонувати свій варіант для бази на орбіті Місяця. Зокрема, вони повинні спроектувати систему двигунів на сонячній енергії, яка буде рухати житловий модуль та інші компоненти обрітальної станції в просторі й тримати необхідну висоту.