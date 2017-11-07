Окуповану частину Луганщини відключили від водопостачання

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" ("ЛЕО") здійснило знеструмлення Петрівської насосної станції (Петрівський водозабір) Попаснянського водоканалу, яка забезпечує водою мешканців окупованої територію Луганської області, зокрема, Луганськ з населенням близько півмільйона осіб. Про це повідомив генеральний директор "ЛЕО" Володимир Грицай, пише Deutsche Welle.

Причиною знеструмлення є борг водоканалу перед "ЛЕО", який станом на 6 листопада складає майже 157 мільйонів гривень та постійно зростає. При цьому борг сформувався саме за рахунок боргів "ЛНР", 90% відсотків води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію.

Як повідомив Грицай, знеструмлення Петрівської насосної станції відбулось у першій половині дня понеділка. За його словами, великі борги перед "ЛЕО" за спожиту електроенергію мають також, зокрема, Алчевський металургійний комбінат, підприємства групи ДТЕК, а також низка державних підприємств, які працюють у Луганській області.