Поліція Франції затримала 7 осіб під час антитерористичного рейду

У столичному регіоні Франції та в департаменті Приморські Альпи триває антитерористична операція, в ході якої поліція вже затримала 7 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Le Parisien.

В результаті рейдів поліції були затримані люди віком від 18 до 65 років. Серед затриманих є двоє родичів, яких підозрюють у підготовці теракту.

Обшуки в рамках операції ще тривають.

Антитерористичний відділ прокуратури Парижа почав розслідування за статтею "Злочинна діяльність на користь терористичної організації".

Як повідомлялося, 31 жовтня президент Франції Емманюель Макрон скасував надзвичайний стан в країні.

Відзначимо, що режим надзвичайного стану у Франції було запроваджено в листопаді 2015 року після терористичних атак в Парижі. Також було прийнято рішення закрити державні кордони і виводити війська на вулиці.

Нагадаємо, влада Франції схвалила проведення референдуму про незалежність Нової Каледонії, який має відбутися наступного року.